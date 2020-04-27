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Что такое «ручки любви» и как от них избавиться

Питание Редакция VSport -
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Под милым названием «любовные ручки» скрывается коварный жир на животе от талии и далее вокруг тазобедренного сустава. Если вы страдаете от данной проблемы, то...
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Можно ли не заболеть коронавирусом?

Советы Редакция VSport -
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В условиях всеобщей эпидемии коронавируса человек начинает жить как на войне. На...
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Эффективные домашние тренировки

Тренировки Редакция VSport -
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Возможны ли эффективные тренировки дома? Или для построения...
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Глютен – действительно ли он вреден для здоровья каждого из нас?

Питание Редакция VSport -
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До недавнего времени глютен был неизвестным термином для значительной части публики, но осведомленность о глютене увеличивалась с ростом случаев глютеновой болезни и безглютенового рациона...
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Отношения с людьми. Почему они не приносят радость?

Здоровье Редакция VSport -
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Для многих людей недостаток времени был главным оправданием, почему отношения с людьми у них ладятся. Мол, много работы, постоянные поездки и командировки, стирка, уборка,...
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Видео: 15-минутная тренировка на осанку для здоровой спины и подтянутого живота

Тренировки Редакция VSport -
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Если вам кажется, что упражнения на осанку - несерьезная нагрузка, на которую не стоит тратить времени, вы очень ошибаетесь. Потому что зажатая спина провоцирует...
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Растяжка для сна: 5 упражнений, которые позволят быстро уснуть

Полезно знать Редакция VSport -
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Полноценный сон — это залог прекрасного настроения, хорошего самочувствия, красоты и здоровья в целом. Если вы сильно устаете, недостаточно спите, или вам просто сложно...
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Можно ли одновременно сжигать жир и растить мышцы?

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Сжигание жира и набор мышечной массы одновременно - это наиболее частая мечта начинающих бодибилдеров и, пожалуй, самый частый вопрос читателей. Давайте...
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Признаки обезвоживания на тренировке

Питание Редакция VSport -
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Влияние на спортивные показатели Более того, согласно данным национальной ассоциации спортивных тренеров (NATA) обезвоживание: менее чем за час занятий...
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Какой вид боевых искусств самый популярный среди знаменитостей?

Мотивация Редакция VSport -
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В одной из азиатских стран сложилось своё уникальное боевое искусство, которое характеризуется богатой ударной техникой с использованием ног, и ему несколько веков. Особенность в...
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